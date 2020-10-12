В потребкорзину могут включить актуальные при пандемии товары и услуги

В потребительскую корзину со следующего года могут быть включены товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии коронавируса. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Росстата Павел Малков.

Речь идет, в частности, о ряде средств для дезинфекции, а также услугах хостелов, спрос на которые возрастает в связи с развитием внутреннего туризма.

Кроме того, по словам главы ведомства, в следующем году планируется начать наблюдение за услугами, которые предоставляют цифровые сервисы. Тематические пакеты телеканалов и медиасервисов стали популярными на фоне самоизоляции и перехода на удаленку.