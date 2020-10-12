Открытие первой ледовой арены в Рубцовске отложили

В Рубцовске перенесли открытие ледового дворца «Гимаев Арена». Его должны были сдать в эксплуатацию 16 октября.

Как рассказал altapress.ru руководитель строительства Денис Гончаров, степень готовности объекта составляет 97%. Однако подрядчик хочет до конца все доделать, а для этого требуется еще время.

Кроме того, массовым мероприятиям не благоволит текущая эпидемиологическая ситуация. Уровень заболеваемости в Рубцовске остается высоким.

Сейчас почти полностью готов второй этаж ледовой арены. В тренажерном зале и хостеле идет уборка, на трибунах установлены кресла для зрителей. В ближайшие дни здесь начнут монтировать ограждения.

Специалисты уже протестировали техническое состояние ледовой площадки. Заливка льда начнется за 10 дней до открытия комплекса.