Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Леброн Джеймс стал самым ценным игроком финала НБА
Мир
Серия взрывов прогремела в Степанакерте
Общество
На севере Амурской области прошел первый снег
Общество
Депутаты предложили назначить пособие родителям школьников на дистанционке
Общество
Ученые заявили о резком росте активности вулкана Ключевская Сопка на Камчатке

Открытие первой ледовой арены в Рубцовске отложили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рубцовске перенесли открытие ледового дворца «Гимаев Арена». Его должны были сдать в эксплуатацию 16 октября.

Как рассказал altapress.ru руководитель строительства Денис Гончаров, степень готовности объекта составляет 97%. Однако подрядчик хочет до конца все доделать, а для этого требуется еще время.

Кроме того, массовым мероприятиям не благоволит текущая эпидемиологическая ситуация. Уровень заболеваемости в Рубцовске остается высоким.

Сейчас почти полностью готов второй этаж ледовой арены. В тренажерном зале и хостеле идет уборка, на трибунах установлены кресла для зрителей. В ближайшие дни здесь начнут монтировать ограждения.

Специалисты уже протестировали техническое состояние ледовой площадки. Заливка льда начнется за 10 дней до открытия комплекса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020