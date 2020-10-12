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NYT заявила об опасности допуска Трампа к ядерной кнопке на время лечения

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Газета The New York Times допускает, что препараты, которыми лечат от коронавируса президента США Дональда Трампа, способны отразиться на его психическом состоянии и как следствие повысить риск принятия им неадекватного решения о применении ядерного оружия. Статья вышла в воскресенье, 11 октября, в электронной версии издания.

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Согласно мнению экспертов, опрошенных газетой, склонность главы Белого дома к непредсказуемым поступкам и заявлениям усугубилась после заражения коронавирусом.

Представитель команды врачей президента США Брайан Гарибальди сообщал, что, помимо курса лечения противовирусным препаратом «Ремдесивир», американский лидер принимал дексаметазон — стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости.

Доказательством тому издание считает активное использование Трампом Twitter и ежедневные интервью по два-три раза в сутки.

«Проблема заключается в том, что декс (дексаметазон — Ред.) способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, всё будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению», — заявил профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.

Его мнение разделил Ханс Кристенсен, директор проекта информированности о ядерных вооружениях в частном объединении — Федерации американских ученых в Вашингтоне. Он подчеркнул, что «ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства».

9 октября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин приступили к подготовке законопроекта о формировании спецкомиссии, которая должна будет оценить психическое и физическое состояние Трампа. Отмечается, что на основании выводов комиссии конгресс США намерен вынести решение о том, может ли американский лидер быть отстранен от должности в связи с неспособностью выполнять свои обязанности.

В свою очередь сам Трамп в своем микроблоге в Twitter резко высказался против инициативы представителей Демократической партии. Он назвал Пелоси сумасшедшей и заявил, что ее саму необходимо взять под наблюдение.

11 октября президент США сообщил, что у него больше нет коронавируса, к инфекции выработался иммунитет. Он также выразил уверенность в том, что ему больше не нужно «прятаться» и избегать публичных мероприятий. Лечащий врач Трампа Шон Конли подтвердил, что тот больше не заразен.

О выявлении коронавируса у Трампа стало известно 2 октября, в тот жен день его с легкими симптомами COVID-19 госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус обнаружили и у супруги президента США Мелании Трамп. 5 октября главу государства выписали из госпиталя, при этом сообщалось, что он продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

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