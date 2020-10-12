Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире

Главное условие для прекращения пандемии и возвращения к «нормальной жизни» заключается в получении «суперэффективной и доступной вакцины» от COVID-19. Такое мнение в интервью NBC высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По словам бизнесмена, массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и покончить с заболеванием «в мировом масштабе».

Ранее Гейтс заявил, что пандемия коронавируса закончится, вероятнее всего, в 2022 году. По его словам, он ожидает утверждения американской вакцины от новой инфекции к началу 2021 года. Если это произойдет, то к лету 2021-го США начнут возвращаться к нормальной жизни, а в 2022 году пандемия пойдет на спад.

В настоящее время благотворительный фонд Гейтса выделяет $650 млн на борьбу с коронавирусом. Это стало крупнейшим пожертвованием среди независимых фондов.

18 сентября сообщалось, что США распределят к январю 2021 года 100 млн доз вакцины от коронавируса, а уже к апрелю привиться от новой инфекции сможет каждый американец.