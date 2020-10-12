Депутат Рады раскритиковал отмену местных выборов на востоке страны

Депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович разочарован решением украинских властей отменить местные выборы на востоке страны. Об этом он заявил в воскресенье, 11 октября, в эфире телеканала «112 Украина».

Парламентарий подчеркнул, что даже при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко жители Донецкой и Луганской областей имели право голоса на выборах главы государства. Голосовали они и на последнем голосовании в парламент.

«Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько», — отметил Рабинович.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

9 октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Качура заявил, что в случае увеличения числа больных коронавирусом на Украине могут ввести чрезвычайное положение и отменить местные выборы.