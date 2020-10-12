Эколог рассказал о влиянии грязных окон на здоровье людей

Мыть окна необходимо не реже двух раз в год, это не только вопрос чистоты, но и вопрос здоровья, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Он отметил, что солнечный свет, попадая в помещение, обеззараживает его, однако дело не столько в этом, «сколько в инсоляции, потому что чем светлее в помещении, тем лучше человек себя чувствует».

Есть опосредованная связь между здоровьем человека и грязью, которая скапливается на окнах, рассказал эколог.

«Лучше смывать грязь с рамы, со стекол, с подоконников. Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если не смыть эту грязь, содержащую, между прочим, сажу и канцерогенные вещества, она может залететь в помещение с порывом ветра и попасть в легкие», — объяснил Ястребцев.

Эксперт добавил, что мыть окна лучше два раза в год, потому что состав пыли летом и зимой разный.

«Летом это преимущественно пыльца, на которую у многих аллергия, тополиный пух и прочая грязь растительного происхождения, а зимой больше накапливается сажа, хлориды. Нужно смывать это и летом, и зимой. Мыть лучше специальными препаратами», — рассказал специалист.

В июле Ястребцев предупредил, что сушка белья на балконе может привести к ухудшению здоровья, поскольку ткань впитывает в себя пыль, сажу, тяжелые металлы и другие канцерогены.