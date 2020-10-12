Девочка впала в кому в Ленобласти после отравления спиртом

Девочка-подросток в Ленинградской области впала в кому после отравления спиртом. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщил телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел вечером в субботу, 10 октября, в Волосовском районе Ленобласти.

Девочку нашли лежащей на центральной улице города Волосово и доставили в больницу. Позднее 14-летняя школьница с диагнозом отравление этанолом впала в кому. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства, сообщает сайт aif.ru.

4 октября сообщалось, что в одну из столичных больниц доставили 33-летнего мужчину, впавшего в кому из-за отравления неуточненным веществом.