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Российские ученые фундаментально исследовали опасную патологию сердца

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Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) впервые в мире фундаментально исследовали влияние структурных особенностей фиброза на работу сердца. По словам авторов, им удалось установить закономерности нарушений электрического возбуждения сердечной ткани, связанных с фиброзом, что поможет борьбе с опасными для жизни видами аритмии. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Сердечный фиброз — патологическое разрастание соединительной ткани, происходящее при старении, ожирении и целом ряде заболеваний сердца. Доля фиброзной ткани в стенках камер сердца, по словам ученых, может достигать 40%. Меняя структуру миокарда, фиброз создает препятствия для распространения волны электрического возбуждения, что порождает сердечные аритмии.

«Оказалось, нарушения волны возбуждения зависят не только от количества фиброзных элементов в миокардиальной ткани, но и от их протяженности, расположения по отношению к мышечным волокнам и самое главное — от направления волны возбуждения», — рассказала «РИА Новости» заведующая лабораторией «Математическое моделирование в физиологии и медицине с использованием суперкомпьютерных технологий» УрФУ Ольга Соловьева.

Эта взаимосвязь не была описана ранее и, по мнению авторов работы, может являться ключом к пониманию механизма летальных сердечных аритмий. Ученые уверены, что данные проведенного исследования в перспективе должны помочь их предотвращению и лечению.

Использованные компьютерные модели, по словам ученых, хорошо описывают процессы электрического возбуждения отдельных клеток и всей сердечной ткани в целом. Это позволило проанализировать тысячи разнообразных трехмерных симуляций различных структур фиброза. Расчеты проводились на суперкомпьютере ИММ УрО РАН.

В сентябре генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии», главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов спрогнозировал увеличение числа людей с сердечной недостаточностью после пандемии COVID-19.

Исследование велись в совместной научной лаборатории «Компьютерная биология и медицина» УрФУ и Института иммунологии и физиологии УрО РАН. В дальнейшем ученые планируют продолжить моделирование более сложных структур фиброза, чтобы изучить наиболее опасные изменения миокарда и разработать методы устранения вызываемых ими аритмий. Работа поддержана грантом РФФИ.

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