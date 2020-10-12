Российские военные помогают тушить пожары в горах сирийской Латакии

Экипажи вертолетов воздушно-космических сил (ВКС) России, дислоцированные на базе Хмеймим, вновь помогают в тушении пожаров в горах сирийской Латакии. Об этом рассказал заместитель командира смешанного авиационного полка особого назначения ВКС РФ, участвовавшего в тушении, Ринат Хайдаров.

По его словам, в октябре на территории Латакии снова образовались природные пожары. Руководство провинции обратилось за помощью к военным авиабазы Хмеймим. Тушение пожаров осуществляется наземными пожарными расчетами, а также армейской авиацией с применением водосливного устройства.

Также Хайдаров заявил, что на авиабазе создан оперативный штаб, занимающийся сбором и обобщением информации о пожарах, а также координацией действий ВКС и сил Сирии. Всего на данный момент, сообщил замкомандира, ликвидировано 28 очагов возгорания.

Леса в Латакии горят уже второй раз за этот месяц, огонь подступил к местным населенным пунктам, два человека погибли, около 10 пострадали. В сентябре российские военные вылетали на тушение 24 раза, вылив более 600 т воды на очаги на общей площади 4 тыс. га.

Ранее в октябре сообщалось, что природный пожар бушует в Магадане в бухте Батарейной в районе мыса Восточного. Очаг возгорания на территории муниципальных земель ликвидировали 8 октября на площади 27 га. Однако огонь сохраняется в районе мыса на территории лесного фонда.

По данным Авиалесоохраны, сейчас горят 2,5 га. Для мониторинга ситуации привлекли вертолет Ми-8. На месте работают четыре специалиста. В Магадане объявлен режим повышенной готовности в границах лесного фонда.