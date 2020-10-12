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Трамп ответил Фаучи на обвинение в использовании его слов в своем ролике

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье, 11 октября, отреагировал на заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, о том, что тот не давал своего согласия на использование его слов в предвыборном ролике кандидата-республиканца, и они были вырваны из контекста.

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«Это действительно слова самого доктора Фаучи. «Мы проделали «феноменальную» работу, по мнению некоторых губернаторов. Многие с этим согласны... А теперь с опережением всех прогнозов готовятся вакцины и лекарства»!» — написал Трамп в своем Twitter.

До этого главный инфекционист разъяснил, что никогда не поддерживал официально ни одного кандидата за почти пять десятилетий на государственной службе. А комментарий в рекламном ролике Республиканской партии был вырван из контекста более раннего заявления.

Речь идет о размещенном штабом Трампа на своей странице 30-секундном видеоролике, в котором фраза Фаучи, взятая из его мартовского интервью телеканалу Fox News, создает впечатление, будто специалист придерживается самого высокого мнения о том, как администрация Белого дома справляется с пандемией.

Американские СМИ уже в течение длительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи. Так 31 июля, на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей конгресса инфекционист объяснил регистрацию большего числа заражения в США по сравнению с Европой тем, что не все в стране соблюдают жесткие меры по борьбе с COVID-19. В ответ на это американский лидер опубликовал в своем Twitter статистику проведенных в США с начала пандемии тестов на выявление коронавирусной инфекции.

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