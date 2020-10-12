В России планируют создать дрон для эвакуации потерянных людей

Тяжелый беспилотник вертикального взлета российского ОКБ «Авиарешения», который изначально создавался как дрон для перевозки грузов и опрыскивания земель, сможет применяться для спасения людей через системы спутниковой навигации. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил гендиректор компании Дмитрий Арсентьев в материале от 12 октября.

По его словам, проект находится в стадии разработки, образец планируется создать к 2023 году. Предположительно, такой беспилотник сможет эвакуировать человека с территории любой безлюдной местности, в том числе лесного массива или болота. При этом данное решение позволит проводить эвакуацию гораздо быстрее и не использовать дополнительные человеческие ресурсы.

Дрон для эвакуации людей оснастят специальным креплением, которое способно поднять в воздух и перевезти человека весом до 200 кг. Однако пока не удалось решить единственную проблему, касающуюся состояния здоровья потерявшегося. Если он ранен или ограничен в движении, то ему потребуется врач или помощник.

В данном случае, по словам Арсентьева, платформа сможет направить к местонахождению человека специалиста скорой помощи. Если помощь удастся оказать на месте, то эвакуация пострадавшего будет проходить совместно с доктором.

Отдельно собеседник агентства отметил, что дрону для взлета и посадки нужна будет небольшая площадка, но не потребуется взлетная полоса. Кроме того, беспилотник способен зависнуть на безопасном от земли расстоянии, а погрешность при посадке составляет всего 30 см, что является важным показателем с учетом ситуации по спасения жизни человека.

2 октября сообщалось, что боевые вертолеты Ми-28НМ смогут запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе из направляющих ракет. Это стало возможно благодаря модульному кассетному блоку неуправляемых авиационных ракет (НАР) Б8В10-УВ, который разработал научно-технический центр «Заслон».