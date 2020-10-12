Эксперт назвал срок службы смартфона

Среднестатистический пользователь смартфона меняет его примерно раз в три года, и этот срок постепенно увеличивается, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин

Причину этого эксперт видит в похожести новых гаджетов и отсутствии особенностей, которые могли бы подтолкнуть человека к покупке. По его словам, сейчас люди дольше пользуются старым смартфоном, их сложнее заставить приобрести новый.

«Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было. По сути, смартфоны по восприятию покупателей приближаются к бытовой технике, которую мы меняем, когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями. Покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн. Для них все стало одинаковым», — пояснил Рябинин.

Эксперт отметил, что использование смартфона дольше трех лет влечет за собой снижение времени работы без подзарядки из-за деградации батареи.

«Некоторые пользуются больше трех лет и на этот срок большинство смартфонов не рассчитаны. В первую очередь не рассчитан аккумулятор. Примерно через два года емкость аккумулятора заметно падает, и смартфон по времени автономной работы начинает существенно отставать от тех показателей, которые были сразу после покупки», — объяснил эксперт.

2 октября эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко предупредил, что использование неоригинальных зарядных блоков и кабелей грозит повреждением порта зарядки телефона, а также может вывести смартфон из строя полностью.

Он добавил, что этот процесс ускоряет быстрая подзарядка.