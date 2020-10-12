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Губернатора Нью-Йорка прочат в генпрокуроры при победе Байдена

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Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо может стать министром юстиции — генеральным прокурором США в случае победы на выборах президента страны кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом сообщил новостной портал Axios в воскресенье, 11 октября.

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По информации портала, в Национальной ассоциации губернаторов составляют планы на случай ухода Куомо с должности данного объединения. Губернатор Нью-Йорка пока остается фаворитом на пост главы Минюста в случае победы Байдена, среди других кандидатов называются Салли Йейтс, занимавшая должность заместителя министра юстиции США в администрации Барака Обамы, и законодательница из Джорджии Стейси Абрамс.

При этом портал напомнил, что Байдена и Куомо связывают долгие приятельские отношения. Политики знакомы с 1980-х годов, а в 2012 году во время ликвидации последствий урагана «Сэнди» они сильно сблизились.

Кроме того, Байден высоко оценивает профессиональные данные Куомо, особенно проявленные во время пандемии коронавируса. Портал считает, что в случае победы на выборах Байден может доверить губернатору расследование о злоупотреблениях властью в администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.

10 октября сообщалось, что Джозеф Байден, в случае своей победы на предстоящих президентских выборах, готов к встрече с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном ради денуклеаризации Корейского полуострова.

Выборы президента США пройдут 3 ноября, досрочное голосование уже идет.

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