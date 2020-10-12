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Вильфанд рассказал о бархатном сезоне в Крыму до конца недели

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В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа бархатный сезон продлится до конца недели. Об этом в понедельник, 12 октября, «РИА Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воды в Крыму составляет 20–22 градуса, а на Черноморском побережье — 23 градуса, что не характерно для середины октября. Вильфанд отметил, что этот показатель характерен не только для Северо-Кавказского округа, но и черноземных областей — Воронежской и Липецкой, где температуры воздуха выше 20 градусов тепла.

«Это тоже чудо, и не меняется в течение всей недели. И начиная с Ростовской области, Краснодарского края всю неделю 25–27 градусов днем», — цитирует метеоролога телеканал «Звезда».

Вильфанд отметил, что аномально теплая погода обусловлена тем, что на юге Европейской части РФ не сильно меняется температура воздуха и выпадает мало осадков.

Ранее 12 октября в Гидрометцентре пообещали августовскую погоду в Москве. Температура превысит климатическую норму на 6–8 градусов.

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