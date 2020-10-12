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Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты в Колумбии

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По меньшей мере четыре человека получили ранения при взрыве гранаты, который произошел в центральной части Колумбии в воскресенье, 11 октября. Об этом сообщил командир полиции департамента Мета Густаво Бердуго радио La FM.

По его словам, преступник бросил гранату в представителей правоохранительных органов, и она попала под патрульную машину. Полицейский отметил, что все пострадавшие являются гражданскими лицами.

Бердуго добавил, что раненые были доставлены в ближайшую больницу. Власти начали расследование. По предварительным данным, к нападению могут быть причастны представители повстанческих группировок.

В июле сообщалось, что граната взорвалась около автомойки в Харькове, на улице Глебовская. В результате происшествия никто не пострадал.

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