Главный инфекционист США отверг участие в предвыборной рекламе Трампа

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в воскресенье, 11 октября, заявил в эфире телекомпании CNN, что не давал своего согласия на использование своих слов и имени для агитации в предвыборной компании действующего президента США, республиканца Дональда Трампа.

«Я никогда не поддерживал официально ни одного кандидата за почти пять десятилетий на государственной службе. Комментарий, приписываемый мне в рекламном ролике Республиканской партии, был вырван из контекста и позаимствован из более пространного заявления, которое я сделал месяцы назад об усилиях, предпринимаемых представителями федеральных медицинских органов», — пояснил главный американский инфекционист.

Речь идет о размещенном штабом Трампа на своей странице 30-секундном видеоролике, в котором фраза Фаучи, взятая из его мартовского интервью телеканалу Fox News, создает впечатление, будто специалист придерживается самого высокого мнения о том, как администрация Белого дома справляется с пандемией.

Американские СМИ уже в течение длительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи. Так 31 июля, на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей конгресса инфекционист объяснил регистрацию большего числа заражения в США по сравнению с Европой тем, что не все в стране соблюдают жесткие меры по борьбе с COVID-19. В ответ на это американский лидер опубликовал в своем Twitter статистику проведенных в США с начала пандемии тестов на выявление коронавирусной инфекции.