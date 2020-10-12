«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье на 12 октября из-за тумана

В Московской области объяви «желтый» уровень погодной опасности на 12 октября из-за тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По словам синоптиков, погода будет потенциально опасной до 10:00 понедельника, 12 октября, пишет «Москва 24». Минтранс региона призвал автомобилистов к внимательности на дорогах из-за ухудшения погодных условий: соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и обгонов, а также заблаговременно снижать скорость рядом с пешеходными переходами, пишет агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности из-за возникновения пожаров продлили в Подмосковье до 12:00 понедельника, 12 октября. Четвертый класс пожарной опасности будет сохраняться в Коломенском городском округе и городско округе Шатура.

Как пишет сайт kp.ru, теплая и сухая погода в регионе сохранится ориентировочно до пятницы, 16 октября. Температура воздуха в ночные часы составит 3-5 градусов тепла, а в дневные часы — 18 градусов. К выходным, 17 и 18 октября, в Подмосковье придут дожди.

Ранее 12 октября сообщалось, что погода, характерная для конца августа, ожидает Москву в ближайшие несколько дней. Как отметили в Гидрометцентре, температура превысит климатическую норму на 6-8 градусов.