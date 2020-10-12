Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Число задержанных на демонстрациях в Белоруссии превысило 500 человек
Мир
Во Франции мортиры с фейерверками собираются прировнять к оружию
Экономика
Возобновление индексации выплат работающим пенсионерам оценили в 200 млрд
Наука
Космонавты на МКС пожаловались на рост температуры в российском сегменте
Мир
Украинских школьников из-за пандемии отправят на каникулы раньше
Сюжет:

«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье на 12 октября из-за тумана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области объяви «желтый» уровень погодной опасности на 12 октября из-за тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По словам синоптиков, погода будет потенциально опасной до 10:00 понедельника, 12 октября, пишет «Москва 24». Минтранс региона призвал автомобилистов к внимательности на дорогах из-за ухудшения погодных условий: соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и обгонов, а также заблаговременно снижать скорость рядом с пешеходными переходами, пишет агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности из-за возникновения пожаров продлили в Подмосковье до 12:00 понедельника, 12 октября. Четвертый класс пожарной опасности будет сохраняться в Коломенском городском округе и городско округе Шатура.

Как пишет сайт kp.ru, теплая и сухая погода в регионе сохранится ориентировочно до пятницы, 16 октября. Температура воздуха в ночные часы составит 3-5 градусов тепла, а в дневные часы — 18 градусов. К выходным, 17 и 18 октября, в Подмосковье придут дожди.

Ранее 12 октября сообщалось, что погода, характерная для конца августа, ожидает Москву в ближайшие несколько дней. Как отметили в Гидрометцентре, температура превысит климатическую норму на 6-8 градусов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020