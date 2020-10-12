МВД ограничит интернет-активность в местах лишения свободы

МВД России в рамках межведомственной группы противодействия телефонным мошенничествам прорабатывает меры по ограничению мобильной связи и активности в интернете для заключенных. Об этом заявил руководитель следственного департамента МВД России Сергей Лебедев в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, с операторами мобильной связи также обсуждается возможность использования SMS-рассылок, предупреждающих о деятельности телефонных аферистов.

«Требует активизации и повышения эффективности механизм получения следователем необходимой информации из финансово-кредитных учреждений, от операторов мобильной связи и провайдеров», — подчеркнул представитель МВД.

Лебедев сообщил, что в России выросло число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Так, количество киберпреступлений, совершенных с использованием интернета, возросло на 82%, средств мобильной связи — более чем в два раза, с использованием расчетных карт — почти в шесть раз.

«Всего следователями органов внутренних дел за восемь месяцев этого года расследованы (с направлением в суд или прекращением по нереабилитирующим основаниям) уголовные дела о 41 тыс. 356 преступлениях рассматриваемой категории», — заключил он.

В сентября эксперты рассказали, какие способы используют мошенники для хищения денег через банкоматы. Например, злоумышленники могут использовать как технические средства (накладки на клавиатуру, считыватели карт), а также социальные методы.