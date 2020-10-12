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Попова назвала преимущества вакцины «Вектора»

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Вакцина, которая была разработана Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего поколения, а также тем, у кого есть хронические заболевания. Об этом сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова в интервью «Российской газете» в воскресенье, 11 октября.

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По ее словам, вакцина от «Вектора» является синтетической, естественного живого белка, а также фрагментов вируса в ней нет, в связи с чем она лучше всего подойдет именно этим категориям граждан.

Также глава Роспотребнадзора сообщила, что на этапах доклинических испытаний, проводившихся на животных, и во время заключительной фазы исследований с участием добровольцев было установлено, что препарат не вызывает никаких аллергических реакций.

Попова отметила, что фактически участвовала в клинических испытаниях, сделав себе прививку данной вакциной. Глава ведомства рассказала, что у нее поллиноз — сезонная аллергия, а также добавила, что препарат не вызвал у нее никакой реакции, ни по ощущениям, ни по результатам лабораторных тестов.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Вторую вакцину от этой инфекции разработал центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Российский лидер выразил уверенность, что скоро в стране появится третья вакцина от этой инфекции.

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