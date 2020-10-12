Космонавты на МКС пожаловались на рост температуры в российском сегменте

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) пожаловались на повышенную температуру в модуле «Звезда», который находится в российском сегмента, где обнаружены утечка воздуха.

Космонавт Иван Вагнер сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что температура медленно повышается.

Однако нормальный температурный режим в модуле восстановят только утром в понедельник, 12 октября, когда будет открыт люк в «протекающую» промежуточную камеру, пишет «РИА Новости».

Ранее, 6 октября, Иванишин сообщил Центру управления полетами, что на Международной космической станции (МКС) в модуле «Заря», относящемся к российскому сегменту, сработал датчик дыма.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.