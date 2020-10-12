Протестующие разожгли костры на одном из перекрестков в Минске
Протестующие разожгли костры на одном из перекрестков микрорайона Серебрянка в Минске, сообщается в официальном Telegram-канале белорусского госагенства «Белта».
Отмечается, что водители разворачивают автомобили, чтобы избежать опасности.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.
11 октября в столице Белоруссии вновь проводились массовые митинги — в центральных районах города собрались сторонники оппозиции. Сообщалось о задержании более 100 человек в ходе протестов в Минске.
Кроме того, стало известно, что силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы.