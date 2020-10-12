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Протестующие разожгли костры на одном из перекрестков в Минске

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Протестующие разожгли костры на одном из перекрестков микрорайона Серебрянка в Минске, сообщается в официальном Telegram-канале белорусского госагенства «Белта».

Отмечается, что водители разворачивают автомобили, чтобы избежать опасности.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

11 октября в столице Белоруссии вновь проводились массовые митинги — в центральных районах города собрались сторонники оппозиции. Сообщалось о задержании более 100 человек в ходе протестов в Минске.

Кроме того, стало известно, что силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы.

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