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Артиллеристы получат реактивные системы «Град-М» в 2021 году

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Обновленные реактивные системы залпового огня «Град-М» начнут поставляться в российские войска в 2021 году. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны РФ.

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Отмечается, что конструкция машины, зарекомендовавшая себя в десятках войн и военных конфликтов, осталась без изменений, а вот ее электронное оборудование полностью переработано. Машина компьютеризирована и оснащена современной системой управления.

Таким образом, если раньше командир должен был делать все необходимые расчеты и наводить систему на цель, теперь она проводит все вычисления самостоятельно. Оператору остается лишь нажать кнопку «пуск».

122-миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» была разработана и поступила в войска в 1960-е годы прошлого века. Она оказалась настолько удачной, что и поныне стоит на вооружении армий более пятидесяти стран Азии, Африки и Латинской Америки.

В советской, а затем в российской армии эти системы прочно заняли свое место в артиллерийских полках мотострелковых и танковых дивизий.

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