Украинских школьников из-за пандемии отправят на каникулы раньше

Правительство Украины рекомендовало школам начать осенние каникулы раньше положенного срока и продлить из до двух недель в связи с распространение коронавируса. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале в воскресенье, 11 октября.

По его словам, рекомендательное письмо всем образовательным учреждениями по установлению каникул с 15 по 30 октября будет подготовлено и отправлено в понедельник, 12 октября. Также он уточнил, что рекомендации коснутся всех украинских регионов.

3 октября в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили, что за сутки зарегистрировали в стране рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом — 4661.

По данным СНБО на 11 октября, за последние 24 часа на Украине зафиксировали 4768 новых случая COVID-19. Общее число заболевших за весь период составило 261 034 человек.

С 17 марта в стране действует карантин. Согласно решению правительства, ограничительные меры продлены до конца октября. С 1 августа на Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина: регионы поделили на четыре зоны, в которых, в зависимости от эпидемической ситуации, действуют разные ограничения.

28 сентября перестал действовать запрет иностранцам на въезд на Украину, введенный из-за пандемии коронавируса.

Кабмин Украины принял решение о закрытии границ страны в связи с пандемией с 28 августа до 28 сентября для въезда иностранцев, кроме некоторых категорий граждан.