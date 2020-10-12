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В Гидрометцентре пообещали августовскую погоду в Москве

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Погода, характерная для конца августа, ожидает Москву в ближайшие несколько дней, об этом в воскресенье, 11 октября, сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам метеоролога, погода в московском регионе на предстоящей неделе, особенно в будние дни будет «просто удивительной». Температура превысит климатическую норму на 6-8 градусов.

«Если в понедельник максимальная температура около 15 градусов тепла, то уже во вторник и среду 17-19 градусов. Такой температурный фон характерен для конца августа. На полтора месяца погода запаздывает, и, конечно же, москвичи радуются этому запаздыванию, когда в начале второй декады — в третьей пятидневке октября августовская погода. Это просто замечательно», — отметил он.

Связано это с выносом теплых воздушных масс с юго-запада и юга. Как добавил специалист, погода будет комфортной, «то, что принято называть золотой осенью».

По прогнозу эксперта, в понедельник и вторник возможны дожди, но настолько небольшие, что «на них можно не обращать внимание при такой высокой температуре».

К выходным нужно готовиться к переменам, поскольку воздушные массы будут менять свое направление с южных на северные, но температура все равно будет выше нормы.

Синоптик также подчеркнул, что особенно теплая погода ожидается на юге европейской части России.

«Там бархатный сезон продолжается, это тоже фантастика, когда 26.-27 градусов на Черноморском побережье Кавказа, в Краснодаре 26-28 градусов, в Крыму 25-26 градусов. И температура воды удивительно высокая, редко бывает, когда температура воды в Алуште, в Евпатории 22 градуса в это время года. А на черноморском побережье до 23 градусов — в Геленджике, Туапсе. На юге европейской части России такая температура всю неделю будет держаться», — заключил Вильфанд.

Накануне Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в некоторых регионах страны температура в ближайшие дни может опуститься до 15 градусов ниже ноля.

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