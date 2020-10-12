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Жительница Подмосковья повесила четырехлетнего сына

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Жительницу подмосковного Пушкино подозревают в убийстве четырехлетнего сына. По версии следствия, мать повесила ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство», она задержана, передает ТАСС.

Отмечается, что тело мальчика обнаружил отец. Объяснить мотив преступления женщина не смогла.

По словам Врадий, специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу матери ребенка .По данным источника агентства, также будет проверяться информация, что женщина наблюдалась у психиатра.

По информации РЕН ТВ, трагедия произошла в многодетной семье, в которой воспитывали четверых детей. В момент преступления отца ребенка дома не было, он гулял с другими детьми. Предполагалось, что мать с младшим ребенком останутся дома, чтобы малыш выучил стих в детский сад.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

21 мая суд Коломны на два месяца арестовал 24-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве своего девятимесячного сына. По данным следствия, 16 мая в подмосковном городе Луховицы женщина находилась в квартире со своим сыном. В какой-то момент она убила ребенка, согласно экспертизе, он умер от механической асфиксии, и сбежала. Тело малыша обнаружил его отец, вернувшись с работы.

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