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В ВОЗ сообщили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 37 млн человек

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Количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 37 млн человек. Такие данные опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, всего в мире 37 109 851 подтвержденный случай заболевания, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 составляет 1 070 355 человек.

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире уже третий день подряд бьет антирекорд, за минувшие сутки зафиксировали 383 359 пациентов с подтвержденным COVID-19.

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Ранее, 10 октября, Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 37 млн. По последним данным, всего в мире с начала пандемии скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за всё время свыше 25 млн заболевших.

В конце сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим число жертв пандемии коронавируса, которое на тот момент уже превысило отметку в 1 млн. По словам генсека, потрясениям от последствий пандемии не видно конца. Он призвал страны к сотрудничеству, чтобы совместными усилиями преодолеть трудности.

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