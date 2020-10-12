В ВОЗ сообщили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 37 млн человек

Количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 37 млн человек. Такие данные опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, всего в мире 37 109 851 подтвержденный случай заболевания, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 составляет 1 070 355 человек.

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире уже третий день подряд бьет антирекорд, за минувшие сутки зафиксировали 383 359 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ранее, 10 октября, Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 37 млн. По последним данным, всего в мире с начала пандемии скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за всё время свыше 25 млн заболевших.

В конце сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим число жертв пандемии коронавируса, которое на тот момент уже превысило отметку в 1 млн. По словам генсека, потрясениям от последствий пандемии не видно конца. Он призвал страны к сотрудничеству, чтобы совместными усилиями преодолеть трудности.