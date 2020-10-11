Пожар вспыхнул на горе Килиманджаро в Танзании

На горе Килиманджаро в Танзании вспыхнул пожар. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщил в своем Twitter-аккаунте управляющая национальными парками страны организация TANAPA.

Moto umezuka Mlima Kilimanjaro leo mchana na jitihada za kuuzima bado zinaendelea. Taarifa zaidi zitafuatia. #TANAPANEWS BY @PASCALSHELUTETE pic.twitter.com/Jcfj6QlCf8 — Tanzania National Parks (@tzparks) October 11, 2020

Возгорание произошло днем, работа по ликвидации нескольких очагов пожара продолжается. Отмечается, что огонь распространился на территорию нацпарка Килиманджаро.

Причины ЧП выясняются.

4 августа был зафиксирован крупный пожар в Головинском участковом лесничестве между поселками Зубова Щель и Каткова Щель Сочинского национального парка.