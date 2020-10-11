Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России предложили ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих
Мир
Трамп сообщил о выработанном иммунитете к COVID-19
Мир
Инфоцентр НКР сообщил о новых взрывах в Степанакерте
Мир
Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
Общество
Баскетболисты «Зенита» ушли на карантин из-за случаев COVID-19 в команде

В РАН считают токсичные водоросли причиной загрязнения на Камчатке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров назвал основную причину загрязнения побережья Камчатки. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

По словам Озерова, причиной загрязнения воды в Авачинском районе стали токсичные водоросли. При этом директор института уточнил, что рассматривалось несколько вариантов, полной ясности на данный момент нет, но вариант с водорослями выходит на первое место.

Железный аргумент: о чем говорят результаты взятых на Камчатке проб
Виновными в сбросе химии могут быть местные предприятия, считают экологи

Одной из главных задач на текущий момент ученые считают проведение морских экспедиций, чтобы выяснить причину, по которой на Камчатке возникают красные приливы, пишет «Федеральное агентство новостей».

Красные приливы, по словам Озерова, это общее название явления, когда водоросли выделяют сильные токсины. Они даже могут влиять на придонные организмы, рыбу, а также на человека, добавил эксперт. Если подобные водоросли находятся в воде и попадут на кожу человека, можно получить ожог.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышения загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 7 октября сообщил, что в качестве причин загрязнения воды в акватории Тихого океана рассматривается три версии. Две гипотезы связаны с токсичными веществами — технологического и биологического происхождения. Третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью, однако она маловероятна.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020