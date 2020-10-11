В РАН считают токсичные водоросли причиной загрязнения на Камчатке

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров назвал основную причину загрязнения побережья Камчатки. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

По словам Озерова, причиной загрязнения воды в Авачинском районе стали токсичные водоросли. При этом директор института уточнил, что рассматривалось несколько вариантов, полной ясности на данный момент нет, но вариант с водорослями выходит на первое место.

Одной из главных задач на текущий момент ученые считают проведение морских экспедиций, чтобы выяснить причину, по которой на Камчатке возникают красные приливы, пишет «Федеральное агентство новостей».

Красные приливы, по словам Озерова, это общее название явления, когда водоросли выделяют сильные токсины. Они даже могут влиять на придонные организмы, рыбу, а также на человека, добавил эксперт. Если подобные водоросли находятся в воде и попадут на кожу человека, можно получить ожог.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышения загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 7 октября сообщил, что в качестве причин загрязнения воды в акватории Тихого океана рассматривается три версии. Две гипотезы связаны с токсичными веществами — технологического и биологического происхождения. Третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью, однако она маловероятна.