В Баку не увидели прогресса на линии фронта после соглашения по Карабаху

Ситуация на линии фронта остается такой же, какой была до переговоров министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве. Об этом в интервью французской газете L'Opinion сообщил вице-президент Азербайджана Эльчин Амирбеков.

По его словам, несмотря на подписанное в пятницу, 9 октября, соглашение о прекращение огня, ситуация не только не изменилось, но 11 октября стала более напряженной.

Амирбеков заявил, что девять человек погибли и 34 получили ранения при обстреле баллистическими ракетами азербайджанского города Гянджу с территории Армении. Также нападением, по его словам, подвергается азербайджанская ТЭЦ в Мингячевире, пишет «Интерфакс».

9 октября по итогам прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.