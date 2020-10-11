Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России предложили ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих
Мир
Трамп сообщил о выработанном иммунитете к COVID-19
Мир
Инфоцентр НКР сообщил о новых взрывах в Степанакерте
Мир
Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня
Общество
Баскетболисты «Зенита» ушли на карантин из-за случаев COVID-19 в команде

Четыре автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Живописном мосту на северо-западе Москвы в воскресенье, 11 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

В результате столкновения одна из машин перевернулась. Из-за ДТП оказались перекрыты три полосы автодороги из четырех в сторону центра. Движение затруднено на участке протяженностью 2,3 км.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в воскресенье на Кутузовском проспекте в Москве произошло лобовое столкновение автомобиля BMW с каретой скорой помощи, которая ехала на вызов. По предварительным данным водитель иномарки погиб.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020