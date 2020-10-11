Четыре автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Живописном мосту на северо-западе Москвы в воскресенье, 11 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

В результате столкновения одна из машин перевернулась. Из-за ДТП оказались перекрыты три полосы автодороги из четырех в сторону центра. Движение затруднено на участке протяженностью 2,3 км.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в воскресенье на Кутузовском проспекте в Москве произошло лобовое столкновение автомобиля BMW с каретой скорой помощи, которая ехала на вызов. По предварительным данным водитель иномарки погиб.