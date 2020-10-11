Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня

Полноценного прекращения огня в Нагорном Карабахе нет, так как Азербайджан продолжает обстрелы. Об этом 11 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня ВС Азербайджана нарушили режим перемирия на северном и южном направлениях, предприняв наступательные действия. Атаки противника осуществлялись с привлечением бронетехники и ракетно-артиллерийским обстрелом. На южном направлении продвижение

Ованнисян отметил, что полноценного прекращения огня нет, что не позволяет осуществить процесс обмена телами погибших.

Ранее в воскресенье министерство обороны НКР сообщило в Telegram-канале что, в течение дня погибли еще 25 военнослужащих республики. Всего, по уточненным данным ведомства, с начала боевых действий погибли 429 военнослужащих НКР.

9 октября по итогам прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.