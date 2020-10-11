В НКР сообщили о 25 погибших мирных жителях

Число погибших мирных жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) составило 25, сообщил в воскресенье, 11 октября, омбудсмен Карабаха Артак Бегларян.

«С 27 сентября погибли 25 мирных жителей, из которых пять человек погибли вчера. 102 человека ранены», — приводит его слова «Интерфакс».

Как сообщило министерство обороны НКР в Telegram-канале, в воскресенье погибли еще 25 военнослужащих республики. Всего, по уточненным данным ведомства, с начала боевых действий погибли 429 военнослужащих НКР.

Ранее в воскресенье корреспондент «Известий» сообщил о спокойной обстановке в столице НКР Степанакерте.

9 октября по итогам прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.