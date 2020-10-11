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Ереван опроверг заявления Баку об ударах Армении по населенным пунктам

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Ереван не наносит ударов по азербайджанским селам. Об этом заявила агентству Аrmenpress пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в воскресенье, 11 октября.

«Такого нет, армянская сторона соблюдает режим прекращения огня», — сказала Степанян.

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В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах с армянской стороны населенных пунктов четырех районов вокруг Карабаха.

«Армянские Вооруженные силы обстреливают села Агдамского, Тертерского, Агджабединского и Физулинского районов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В воскресенье утром азербайджанское оборонное ведомство заявило об обстреле города Гянджи с территории Армении. Отмечалось, что погибли девять человек, еще 34 пострадали.

В Генпрокуратуре Азербайджана добавили, что с начала обострения конфликта в Карабахе 27 сентября погиб 41 мирный азербайджанец и 205 человек были ранены.

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) сообщило, что с начала боевых действий 27 сентября погибли 429 карабахских военнослужащих.

Ранее в воскресенье оборонное ведомство Армении заявило, что Турция и Израиль отправляют в Азербайджан ударные беспилотники под видом гуманитарных грузов.

В результате прошедших в Москве 9 октября консультаций по инициативе российской стороны Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны возложили ответственность за эскалацию ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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