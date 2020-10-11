СК Петербурга возбудил дело после нападения школьника на мать

Следователи возбудили уголовное дело после нападения вооруженного школьника на свою мать в Санкт-Петербурге, подростку предъявили обвинение. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в главном следственном управлении СК России по городу.

В ведомстве сообщили о расследовании дела о покушении подростка 2005 года рождения на убийство собственной матери.

«По данным следствия, обвиняемый в ночь на 10 октября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Искровскому проспекту, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей матери 1978 года рождения нанес ей множественные удары неустановленным следствием предметом в область головы и в туловище», — говорится в публикации.

По данным СК, женщина осталась жива, ей оказывают помощь. Ее сын задержан.

В феврале текущего года ученик во время урока нанес кухонным ножом 59-летней учительнице математики удар в живот. Женщину госпитализировали. Нападавшего полицейские задержали у него дома.

15-летний подросток был признан виновным в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений»).