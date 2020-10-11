Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Ереван опроверг заявления Баку об ударах Армении по населенным пунктам
Происшествия
В Ленобласти самосвал снес надземный переход
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту разлива топлива в реку Ангара
Мир
Азербайджан сообщил об обстреле специального полка ВС Армении
Мир
Несколько десятков человек задержали на протестах в Минске

СК Петербурга возбудил дело после нападения школьника на мать

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудили уголовное дело после нападения вооруженного школьника на свою мать в Санкт-Петербурге, подростку предъявили обвинение. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в главном следственном управлении СК России по городу.

В ведомстве сообщили о расследовании дела о покушении подростка 2005 года рождения на убийство собственной матери.

«По данным следствия, обвиняемый в ночь на 10 октября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Искровскому проспекту, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей матери 1978 года рождения нанес ей множественные удары неустановленным следствием предметом в область головы и в туловище», — говорится в публикации.

По данным СК, женщина осталась жива, ей оказывают помощь. Ее сын задержан.

В феврале текущего года ученик во время урока нанес кухонным ножом 59-летней учительнице математики удар в живот. Женщину госпитализировали. Нападавшего полицейские задержали у него дома.

15-летний подросток был признан виновным в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений»).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020