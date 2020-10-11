Азербайджан сообщил об обстреле специального полка ВС Армении

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары с воздуха по подразделениям 41-го специального артиллерийского полка армии Армении. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление азербайджанского минобороны в воскресенье, 11 октября.

По данным ведомства, армянская армия понесла значительные потери в живой силе и военной технике.

Ранее в воскресенье минобороны Азербайджана заявило о гибели девяти человек при обстреле города Гянджи. Отмечалось, что пострадали 34 человека.

По данным азербайджанской Генпрокуратуры, от ракетных обстрелов армянской стороны в Гяндже пострадали более 10 жилых домов и свыше 100 объектов гражданского назначения.

В ГП добавили, что с начала обострения конфликта в Карабахе 27 сентября с азербайджанской стороны погиб 41 мирный житель и 205 человек получили ранения.

Нанесен ущерб 1165 частным домам, 57 жилым зданиям и 146 гражданским объектам.

В свою очередь, минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) сообщило, что с начала боевых действий 27 сентября погибли 429 карабахских военнослужащих.

Ранее в воскресенье оборонное ведомство Армении заявило, что Турция и Израиль отправляют в Азербайджан ударные беспилотники под видом гуманитарных грузов.

В результате прошедших в Москве 9 октября консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Также стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в НКР и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны возложили ответственность за эскалацию ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.