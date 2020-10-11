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Умерла одна из пострадавших в результате взрывов под Рязанью

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Одна из пострадавших в результате взрывов на складах с боеприпасами в Рязанской области умерла в больнице. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 11 октября.

Как стало известно телеканалу, она умерла в стационаре.

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Как уточнил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, она умерла 10 октября. «Вчера женщина умерла», — сказал собеседник агентства. Заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов подтвердил агентству смерть пациентки. По его словам, ранее она находилась в коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

По информации РЕН ТВ, в настоящее время шесть человек продолжают получать помощь медиков. Трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двоим помощь оказывается амбулаторно.

Всего, по данным Минздрава России, за медпомощью в результате ЧП обратились 26 человек. Изначально сообщалось о госпитализации 11 человек, но 8 октября глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что число госпитализированных возросло до 16.

Все основные работы на месте происшествия завершены. В свои дома начали возвращаться эвакуированные жильцы соседних сел и деревень.

Пожар на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области начался 7 октября, он сопровождался взрывами. В пресс-службе Западного военного округа отмечали, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. В районной администрации считают, что причиной мог стать человеческий фактор.

В общей сложности площадь пожара составила 650 га. Возгорание удалось потушить только 9 октября.

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Рязанскому гарнизону возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

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