Гимнастка Аверина победила в упражнениях с мячом на турнире в Москве

Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом в рамках командной встречи сборных России и Белоруссии, сообщает 11 октября ТАСС.

Аверина набрала 27,6 балла, второе место заняла ее сестра Арина Аверина (26,2), третье — белорусская гимнастка Алина Горносько (25,55).

Таким же образом гимнастки разделили места в индивидуальном зачете (Дина Аверина — 54,5 балла, Арина Аверина — 52,6, Горносько — 49,1).

Соревнования проходят во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве и завершатся 12 октября.

8 февраля Дина Аверина победила в соревнованиях по личному многоборью на Гран-при по художественной гимнастике в Москве. Она стала первой, набрав в общей сложности 93,20 балла за выступления с обручем, мячом, булавами и лентой. На втором месте оказалась Дарья Трубникова с 92,45 баллами, на третьем — Лала Крамаренко (89,10 балла).

Осенью прошлого года 21-летнюю Дину Аверину признали лучшей спортсменкой Европейских игр в Минске.