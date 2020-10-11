Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин вновь призвал США к диалогу по информбезопасности
Мир
На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту разлива топлива в реку Ангара
Мир
Армения сообщила о соблюдении режима прекращения огня армией Карабаха
Мир
В Минске силовики применили светошумовые гранаты против протестующих

Гимнастка Аверина победила в упражнениях с мячом на турнире в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом в рамках командной встречи сборных России и Белоруссии, сообщает 11 октября ТАСС.

«Гимнастам важно избежать эйфории»
Олимпийский чемпион Алексей Немов — о долгожданном успехе россиян на ЧМ и феномене Оксаны Чусовитиной

Аверина набрала 27,6 балла, второе место заняла ее сестра Арина Аверина (26,2), третье — белорусская гимнастка Алина Горносько (25,55).

Таким же образом гимнастки разделили места в индивидуальном зачете (Дина Аверина — 54,5 балла, Арина Аверина — 52,6, Горносько — 49,1).

Соревнования проходят во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве и завершатся 12 октября.

8 февраля Дина Аверина победила в соревнованиях по личному многоборью на Гран-при по художественной гимнастике в Москве. Она стала первой, набрав в общей сложности 93,20 балла за выступления с обручем, мячом, булавами и лентой. На втором месте оказалась Дарья Трубникова с 92,45 баллами, на третьем — Лала Крамаренко (89,10 балла).

Осенью прошлого года 21-летнюю Дину Аверину признали лучшей спортсменкой Европейских игр в Минске.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020