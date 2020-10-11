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Американский боксер проявил неуважение к российскому чемпиону Гассиеву перед боем

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Американский боксер Кевин Джонсон в своем видеообращении посоветовал бывшему чемпиону мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянину Мурату Гассиеву готовиться к другому бою, потому что этот «кончится для него плохо». Видеозапись обращения опубликовал телеканал РЕН ТВ 11 октября.

«Дамы и господа, это я и мой тренер. У нас есть объявление для вас! Будет бой 31 октября с этим парнем. Как его? Гассиев? Да, Гассиев. Я знаю, что он напуган, ему нужен этот бой. Но знаешь что, Гассиев, тебе лучше сразу готовиться к другому бою, потому что этот кончится для тебя плохо. Ты видел, что было с другими? То же будет и с тобой», — заявил американец.

Спортсмен также отметил, что он готов к бою. «Москва, мы едем!» — сказал он.

Кроме того, Джонсон пообещал своему оппоненту «надрать задницу».

Не успокоился
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Сам Гассиев рассказал, что готовится к поединку в хорошем настроении. Он отметил, что «голоден до побед».

Накануне россиянин поделился со своими подписчиками в соцсетях подробностями своей подготовки. На опубликованном видео он жонглирует специальными набивными мячами для силовых упражнений — волболами.

8 октября Гассиев заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Российский боксер дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира с Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.

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