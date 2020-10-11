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Около 50 тыс. саженцев кедра высадили в Хабаровском крае

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Акция «Сохраним лес» прошла в Хабаровском крае. Около 50 тыс. саженцев кедра высадили в различных районах региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», около села Некрасовка в лесопосадках приняли участие десятки волонтеров. Среди них был и врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

«Акция «Сохраним лес» проходит в 53 местах Хабаровского края. Более 670 га нового леса появится!» — обратился Дегтярёв к участникам акции.

В недавнем прошлом кедр в дальневосточной тайге активно уничтожался. Это сильно подорвало кормовую базу копытных, что негативно отразилось на популяции редчайших амурских тигров. Сейчас в Хабаровском крае тайгу восстанавливают вручную. Ежегодно высаживается около 15 млн новых деревьев.

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