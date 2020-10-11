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Минздрав России выстраивает систему маркировки лекарств

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Минздрав России выстраивает систему маркировки лекарств. Механизм позволит отслеживать движение каждой упаковки. Также контроль поможет гарантировать качество препаратов. В РФ обязательная маркировка лекарств была введена 1 июля 2020 года. Нововведение помогает очистить фармрынок от фальсифицированных и недоброкачественных препаратов. По данным на 1 октября число маркированных лекарств в РФ достигло 880 млн шт. В системе уже зарегистрировано более 76,2 тыс. участников оборота. Граждане лично могут проверить происхождение препарата. Все данные есть в приложении «Честный знак».

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