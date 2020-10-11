Возбуждено уголовное дело по факту разлива топлива в реку Ангара

В Красноярске возбудили уголовное дело после разлива дизельного топлива в реку Ангара в Кежемском районе Красноярского края. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангару по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ [«Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде»]», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 2 октября в 196 км от города Кодинска Кежемского района во время транспортировки по Ангаре цистерны с дизельным топливом на барже, принадлежащей компании «Приангарский ЛПК», произошел ее прорыв. Причиной оказался износ.

Разлив топлива создал угрозу причинения вреда здоровью людей и окружающей среде, добавили в пресс-службе.

Правоохранители осматривают место происшествия.

В июле сообщалось, что дизельное топливо разлилось в Москву-реку из судна, которое находилось на причале в подмосковном Красногорске.