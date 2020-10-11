Чавушоглу попросил Лаврова предупредить Ереван о необходимости прекратить огонь

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в воскресенье в ходе телефонных переговоров обстановку в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя внешнеполитического ведомства Турции.

«Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Он попросил предупредить Армению [о необходимости] придерживаться режима прекращения огня», — сказал представитель турецкого МИДа.

10 октября в МИД Турции заявили, что в конфликте Еревана и Баку, связанном с принадлежностью территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, будут поддерживать позицию Азербайджана как за столом переговоров, так и на поле боя.

Режим прекращения огня вступил в силу в Нагорном Карабахе 10 октября в 12:00 по местному времени (11:00 мск) в соответствии с договоренностями, достигнутыми днем ранее представителями внешнеполитических ведомств в Москве.

Стороны также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

Между тем уже после достижения договоренности министерство обороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих Карабаха.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивном обстреле с армянской стороны населенных пунктов в пяти районах вокруг Нагорного Карабаха.

После того как режим прекращения огня вступил в силу, стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.