Парламент НКР предложил создать антитеррористический координационный центр

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в воскресенье, 11 октября, обратился к Армении, России и Ирану с призывом создать совместный антитеррористический координационный центр по нейтрализации проникших в регион террористических групп.

В сообщении парламент подчеркнул важность регионального мира, безопасности и сотрудничества против международного терроризма.

«Призываем власти Армении, России и Ирана осудить использование Азербайджаном международных террористических группировок и их представителей в военной агрессии против Арцаха», — говорится в заявлении парламента НКР в Telegram-канале.

Парламент также призвал страны создать антитеррористический координационный центр для разработки планов «по нейтрализации проникших в этот регион международных террористов, пунктов их размещения и соответствующих военных баз».

6 октября лидер НКР Араик Арутюнян также призвал создать международную антитеррористическую коалицию.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.