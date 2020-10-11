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Более 150 аварийных домов расселили в Петрозаводске

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Петрозаводску выделили 30 млн рублей из бюджета Карелии на расселение аварийных домов в 2020 году. Данные средства будут освоены для 700 кв. м жилищного фонда, находящегося в непригодном для жизни состоянии и подлежащем расселению.

На текущий момент в Петрозаводске расселено 155 домов общей площадью 7,3 тыс. кв. м. Новое жилье получили 69 семей. Другим 86 семьям были выплачены денежные компенсации. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Ранее в России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия». Стандарт установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом.

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