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В Петербурге раскрыто хищение препаратов для лечения рака

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В Петербурге раскрыта масштабная схема хищения дорогостоящих препаратов для лечения рака. Проведено 35 обысков, в полицию доставлены 16 человек. Подозреваемые — работники старшего и младшего медперсонала. В организации схемы подозревают 51-летнего петербуржца. Мужчина свою причастность к преступлениям отрицает. Склад медикаментов обнаружен в одной из квартир Петербурга. По версии следствия, лекарства похищались из больниц и перепродавались оптом и в розницу. Препараты для онкобольных закупались в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За пять лет преступники украли медикаментов на 100 млн рублей.

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