Алиев рассказал о роли России в урегулировании конфликта в Карабахе

Россия обладает большими возможностями для влияния на урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК в воскресенье, 11 октября.

«Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном, и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль», — сказал Алиев.

Он добавил, что Россия основана «и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе».

Азербайджанский лидер напомнил, что заявление по итогам московских переговоров Баку и Еревана предполагает вывод армянских сил из Нагорного Карабаха.

«Мы готовы начать (переговоры. — Ред.) завтра, поэтому всё зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно», — отметил президент.

На консультациях в Москве, устроенных по инициативе российской стороны 9 октября, Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Также стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ начать субстантивные переговоры для достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть погибшие и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Вечером в субботу Генпрокуратура Азербайджана заявила о тяжелом артиллерийском обстреле армянскими ВС сел Чеменли и Зангишали Агдамского района, в результате взрыва снаряда погиб житель села Чеменли НКР.

В воскресенье минобороны Азербайджана заявило, что город Гянджа подвергся обстрелу с территории Бердского района Армении. По данным азербайджанского МИДа, в результате обстрела погибли семь человек, ранены 33.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны возложили ответственность за эскалацию ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.