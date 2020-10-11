Почетное консульство Болгарии появится в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в России Атанасом Крыстином, который прибыл в республику в рамках подготовки открытия в Уфе Почетного консульства своей страны. Оно станет первым в РФ.

Глава Башкирии в разговоре с гостем вспомнил, что Башкирию с Болгарией связывает много общего. В частности, он назвал имя Ивана Сергеевича Аксакова, который участвовал в освобождении Болгарии в позапрошлом веке, передает «МедиаКорСеть».

Атанас Крыстин в ответ пообещал, что Болгария будет развивать гуманитарные связи с Башкирией, а также вести совместные проекты в сельском хозяйстве и переработке продовольственной продукции.