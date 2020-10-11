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Якутия и Бурятия будут совместно развивать туризм

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Якутия и Бурятия будут сотрудничать в сфере туризма. Соглашение подписали министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких и министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. В планах – расширение туристского пространства, создание благоприятных условий для развития индустрии, развития единой общедоступной информационной среды.

В рамках соглашения Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) турсообществу Бурятии будут предложены популярные туристические маршруты местных туроператоров для их привлечения в Якутию. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Ранее на Табагинском мысе в Якутии появилась смотровая площадка, с которой открывается вид на реку Лену. Был заказан специальный бинокль, который позволит в десятки раз приблизить красоты и просторы реки. Посетители смогут изучить карту реки Лены начиная от ее истоков до самого устья и узнать, какие реки и речки впадают в нее.

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