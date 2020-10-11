Собянин назвал «лайт»-вариант борьбы с пандемией в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города будут контролировать требование о переводе сотрудников предприятий на дистанционную работу. По его словам, это самый благоприятный для экономики вариант борьбы с распространением коронавируса.

«Это такой самый «лайт»-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — сказал мэр в интервью телеканалу «Россия 1».



Собянин также отметил, что вакцинация от COVID-19 начнется через несколько недель, при этом массовая вакцинация будет возможна позднее.

«Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей», — сказал градоначальник, напомнив, что существует постоянный риск того, что рядом может находиться человек, который и не подозревает о том, что инфицирован коронавирусом.

9 октября Собянин заявил, что число новых случаев COVID-19 в столице вышло на уровень апреля, также выросло число тяжелых больных.

7 октября градоначальник заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

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