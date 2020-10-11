Еще 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве после коронавирусной инфекции вылечились еще 1186 пациентов, сообщила 11 октября вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек, отметила она.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы, которым может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.

Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

9 октября в столице был приостановлен льготный проезд для пенсионеров и школьников. Временный запрет вступил в силу с 9 октября. У пожилых москвичей проездные заблокированы до 28 октября.

Ограничение коснулось людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Школьникам бесплатный проезд недоступен до конца каникул. Уплаченные за билет деньги не «сгорят», а будут перенесены на более поздний срок.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число новых случаев COVID-19 в столице вышло на уровень апреля, также выросло число тяжелых больных.

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